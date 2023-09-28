Эксперт: Москва должна поддержать пророссийские протесты в Ереване

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По словам эксперта, Россия сделала правильный шаг, выпустив жесткое заявление МИД в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тем самым она показала, что его не поддерживает. Значительная часть армян же верила, что Москва до последнего будет стоять за Пашиняна, сможет снова как-то договориться.

Мирзаян считает, что в будущем Россия должна будет поддержать те силы внутри Армении, которые выступают за уход Пашиняна.