Талибы приехали в Россию на переговоры

Представители «Талибана» (движение запрещено в России как террористическое) во главе с и.о. главы МИД во временном правительстве Афганистана Амиром Ханом Муттаки приехали на переговоры московского формата в Казань, пишет РИА Новости.

Талибы хотят обсудить обстановку в Афганистане, региональную безопасность и постконфликтное восстановление страны.

Первое заседание московского формата, на котором обсуждалось урегулированию афганского конфликта, прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении).

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что представители движения «Талибан» не являются террористами по существу.