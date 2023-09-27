Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала, что продолжается международный скандал из-за приглашения нациста в парламент Канады.

Дипломат напомнила, что парламент Канады в пятницу, 22 сентября, встретил овациями 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), ветерана дивизии СС «Галичина».

По ее словам, эта история продолжает «вызывать возмущение и осуждение даже среди ближайших союзников Канады».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заметила Захарова, пытается нивелировать скандал, свалить вину на Россию.

Дипломат заметила, что попытки премьера вызывают недоумение на фоне того, что ветеран был приглашен канадцами, а не русскими, того, что не русские, а канадские газеты на протяжении многих лет прославляли украинского лидера Владимира Зеленского.

Русофобия и либеральный фашизм возведены в ранг государственной идеологии в Канаде, подчеркнула Захарова. Она добавила, что в канадской правящей элите русофобия передаётся по наследству.

Так, уточнила дипломат, вице-премьер Канады Христя Фриланд с гордостью упоминает своего деда, который в период гитлеровской оккупации Польши издавал в Кракове, а затем в Вене газету «Краковские вести», использовавшуюся как один из рупоров пропаганды.