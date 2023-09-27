Сурков предсказал образование Великого Севера из РФ, США и Европы

Бывший помощник президента Владислав Сурков заявил, что в будущем весьма вероятно создание Великого Севера — геополитического пространства из РФ, США и Европы. Его статья опубликована на портале «Актуальные комментарии».

«Будет Великий Север — Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер», пишет Сурков. Его предсказание исходит из активизации использования термина «глобальный Юг». А юга ведь без севера не бывает, отмечает экс-помощник Владимира Путина.

При этом, Сурков понимает, что создание Великого Севера сейчас достаточно трудно представить, однако раньше никто не думал о единой Европе, или соединении американских штатов в начале войны янки с конфедератами.

«На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций. Ее результатом станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере», подчеркивает автор, обращаясь к историческим фактам.

Он напомнил, что шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда российский президент предложил американцам подумать о вступлении России в НАТО. Но предложение было отклонено.