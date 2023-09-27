В Калининграде прокомментировали предложение Эстонии переименовать город

Выучить историю собственной страны посоветовали Эстонии в правительстве Калининградской области в ответ на предложение заменить русское название города Кенигсбергом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее комиссия по иностранным делам парламента Эстонии заявила о необходимости отказаться в эстонском языке от русского названия города Калининграда и заменить его Кенигсбергом.

«Высказывания многих наших соседей уже начинает напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель» - заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

В свою очередь сенатор Александр Шендерюк-Жидков назвал цирком очередное «переименование» Калининграда соседями.

Ранее Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польша рекомендовала полякам использовать вместо Калининграда польское название Крулевец. В обосновании решения комиссия сослалась на право использования традиционных терминов, составляющих культурное наследие, и отметила, что спецоперация на Украине «заставляет по-другому смотреть на вопрос навязанных имен».