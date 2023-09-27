Клинтон обратилась к Путину по имени

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась к российскому президенту Владимиру Путину по имени, пишет Reuters. Она сделала это на выступлении в Госдепартаменте. Комментируя расширение НАТО, Клинтон заявила, что российский президент «сам навлек это на себя».

Очень жаль, Владимир. Ты сам навлек это на себя, — заявила бывший госсекретарь США.

Вместе с тем она раскритиковала политику бывшего президента США Дональда Трампа. Клинтон заявила, что он «сжег много мостов». Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен сумел восстановить отношения с союзниками и авторитет США, добавила она.