Хиллари Клинтон обратилась к Путину по имени

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину , назвав расширение НАТО следствием российской политики. Ее слова передает агентство Reuters .

«Жаль, Владимир. Ты сам виноват в этом», — сказала она, добавив, что «людей не заставляют вступать в НАТО».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин недооценил военные силы Украины, рассчитывая, что конфликт ослабит НАТО, однако вместо этого альянс принимает новых членов. Это говорит о единстве всех участников блока, отметил он.