Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала отставку спикера палаты общин Канады Энтони Роты. По ее словам, из парламентария сделали «козла отпущения».

Захарова подчеркнула, что отставка спикера позволяет Западу вывести из-под удара премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его соратников.

По ее мнению, всех, кто поддерживает «лесных братьев», факельные шествия, бандеровцев ждет бесславное будущее.

Напомним, что в пятницу, 22 сентября, в мировых СМИ появились публикации о визите украинского лидера Владимира Зеленского в Канаду. Журналисты рассказали, что глава Украины провел ряд встреч, а также побывал в парламенте Канады.

В парламент также был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, ветеран дивизии СС «Галичина». Спикер представил его собравшимся как бойца формирований, которые сражались с русскими за украинскую независимость в годы Второй мировой войны.