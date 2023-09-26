В Госдуме ответили на новые откровения Херша о подрыве «Северных потоков»

Вашингтон продолжит убеждать мир в своей невиновности в подрыве «Северных потоков», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, статья американского журналиста Сеймура Херша не повлияет на позицию США в данном вопросе.

Все доказательства налицо, и приводит Сеймур Херш такие подробности, которые выдумать невозможно. <...> Но США продолжают упираться, указывая пальцем то на Россию, как бы абсурдно это ни звучало, то на Украину, — заявил Журавлев.

По мнению парламентария, правительство США организовало крупнейший техногенный теракт в истории человечества, в результате которого пострадало газоснабжение целого континента. Однако оно не признает обвинения. Журавлев отметил, что Украина готова взять на себя ответственность по приказу Вашингтона.

Она, как шестерка по приказу матерого уголовника, готова пойти на свою первую ходку за преступление, которого не совершала, — подчеркнул он.

Журавлев также заявил, что официальные итоги расследования по делу о подрыве «Северных потоков», вероятнее всего, не будут опубликованы. По его словам, международная группа из Германии, Швеции и Дании не устанавливает обстоятельства случившегося, а заметает следы.