Захарова отреагировала на приглашение в Киев художницы Абрамович

«Я три дня следила за информационным пространством в надежде, что это фейк, и он будет опровергнут. Но никто этого не сделал. Но самое ужасное даже не это. А то, что, будь это правда или деза, воспринимается такая новость в мировом сообществе абсолютно органично», - заключила Захарова.