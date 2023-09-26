Захарова отреагировала на приглашение в Киев художницы Абрамович
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новости о приглашении сербской художницы Марины Абрамович стать амбассадором украинских детей, напомнив, что Абрамович называют сатанисткой. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Статья, в которой говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Абрамович стать амбассадором для помощи украинским детям, появилась в газете The Telegraph. Позже статья была удалена, официально этот материал не комментировали.
«Видимо, послов Киеву не удаётся найти даже по объявлениям. <…> То, что Абрамович - сатанистка - это не моё мнение, её обвиняет в этом половина мира. <… > Вместо кистей она использует собственное тело, а основное средство художественной выразительности Марины – физическая боль», - написала Захарова.
Она отметила, что Абрамович «устраивает ритуалы с использованием свиной крови и приглашает принять в них участие политиков». Захарова привела несколько примеров перфомансов художницы. Во время одного из них, под названием «Балканские кости», Абрамович несколько дней подряд мыла 1,5 тысячи окровавленных костей.
«Губы Томаса». Абрамович выпила литр вина с мёдом, после чего вырезала лезвием на животе пятиконечную звезду - символ сатаны. Затем сама себя выпорола», - так Захарова описала другой перфоманс.
Она отметила, что «вот такого человека, согласно данным The Telegraph, Зеленский делает "амбассадором детства"».
«Я три дня следила за информационным пространством в надежде, что это фейк, и он будет опровергнут. Но никто этого не сделал. Но самое ужасное даже не это. А то, что, будь это правда или деза, воспринимается такая новость в мировом сообществе абсолютно органично», - заключила Захарова.