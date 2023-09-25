В СФ опровергли информацию, что Нарусовой вынесли «жесткое предупреждение»

Фамилия сенатора Людмилы Нарусовой не звучала на заседании Совета Федерации, сообщил «Известиям» первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров. Так он отреагировал на новость о том, что в Совфеде вынесли «жесткое предупреждение» Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО.

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Могу точно сказать — фамилия Нарусовой на заседании вообще не звучала, — сказал он.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Нарусова находилась в Испании вместе со своей дочерью телеведущей Ксенией Собчак. Видео с их променадом в европейской стране выложила сама Собчак 5 августа.

Коллега Нарусовой от Калужской области Алексей Александров отметил, что Вопрос о лишении полномочий сенатора из-за возможного посещения страны НАТО не стоит. По его словам, поездки парламентария за рубеж не подпадают под санкцию лишения полномочий. Парламентарий добавил, что все поездки Нарусовой согласованы с руководством Совета Федерации. По его словам, она уже неоднократно ездила за рубеж, и это не вызывало никаких споров.