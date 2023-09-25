Эксперты прокомментировали вывод войск Франции из Нигера
Эксперты высказали своё мнение по поводу решения властей Франции вывести свои войска из Нигера, который недавно пережил государственный переворот. Об этом сообщают «Известия».
По мнению писателя и эксперта по Африканскому региону Ихаба Нафи’а, вывод французских войск делает невозможными планы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) на военное вмешательство в Нигер.
«К тому же недавнее подписание тремя странами — Мали, Буркина Фасо и Нигером — совместного оборонительного пакта представляет собой настоящую революцию внутри африканского общества. Это послание всему постколониальному миру, что народы Африки способны постоять за себя и определять свои политические и экономические повестки, наряду с распоряжением природными ресурсами», — считает эксперт.
Суданский журналист и эксперт по африканскому региону Мухаммад Аль-Асбат добавляет, что Франции было необходимо выводить войска гораздо раньше.
«Решение о выводе Францией войск своего военного контингента и закрытие дипломатической миссии могло бы быть принято гораздо раньше. Отказ Парижа от признания новых властей в Нигере в начале событий показался крайне нелогичным», — заявил он.
Эксперт также добавил, что в данный момент ЭКОВАС не сможет вести военные действия против трёх стран Африки, которые подписали оборонительный пакт.
«ЭКОВАС не способно вести полномасштабную войну против Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Все предыдущие военные операции имели малый успех. Вторжение может повлечь за собой широкую войну во всем регионе. Но у трех упомянутых стран имеется очень мощный военный потенциал — блицкрига не получится», — подытожил Мухаммад Аль-Асбат.
При этом исследователь Института Африки РАН Никита Панин считает, что уход Франции из Нигера означает признание Парижем собственного поражения.
«Вывод французских войск и свертывание дипломатического присутствия Франции в Нигере — это в принципе такой финальный аккорд в политике повышения ставок. Они достигли какого-то критического уровня и наложились на то, что в практическом плане Франция не смогла добиться каких-то дивидендов от своей политики, то есть не достигла международной изоляции Нигера. Она фактически признала поражение на этой линии и приняла такое решение», — считает он.
Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выводе войск из Нигера.