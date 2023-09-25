Эксперты прокомментировали вывод войск Франции из Нигера

«Вывод французских войск и свертывание дипломатического присутствия Франции в Нигере — это в принципе такой финальный аккорд в политике повышения ставок. Они достигли какого-то критического уровня и наложились на то, что в практическом плане Франция не смогла добиться каких-то дивидендов от своей политики, то есть не достигла международной изоляции Нигера. Она фактически признала поражение на этой линии и приняла такое решение», — считает он.