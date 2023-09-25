Кадыров признал, что его сын избил обвиняемого в сожжении Корана

Глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что его сын Адам ранее избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля и назвал его поступок правильным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание", - написал он.

Ранее уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), было передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. В мае обвиняемого доставили в СИЗО в Грозный.