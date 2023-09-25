Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об увеличении финансовой дыры в "Почте России". Об этом сообщает РБК.
Сенатор назвала "очень печальным" финансовое положение в "Почте России".
"Все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в "Почте" финансовая растет и растет, и никто не реагирует", — сказала политик.
По ее словам, необходимо разработать "правильную финансовую модель существования". При этом правительству следует принять меры, "не откладывая в долгий ящик", иначе "финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится", добавила Матвиенко.
До этого "Почта России" предложила взимать платеж в размере 0,5% квартального оборота с маркетплейсов и интернет-магазинов с выручкой от 1 млрд рублей. По оценкам "Почты России", это могло принести около 25 млрд рублей в год. Взамен компания просила закрепить за ней статус федерального гарантирующего поставщика для обеспечения доставки товаров.