Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»

"Все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в "Почте" финансовая растет и растет, и никто не реагирует", — сказала политик.