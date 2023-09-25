Песков объяснил, когда Путин даст интервью западным СМИ

Кремль получает десятки запросов на интервью с президентом России Владимиром Путиным от зарубежных СМИ, однако общественность на Западе пока «одурманена русоненавистнической пропагандой» и не способна воспринимать позицию российского лидера. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что обязательно наступит момент, когда такое интервью потребуется. Но в настоящий момент, когда так или иначе общественность серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой, вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны Путина, его видение будущего», — заявил представитель президента.

Песков добавил, что Путин, общаясь с зарубежными СМИ, всегда предельно откровенен, дает развернутые ответы и поясняет позицию Москвы, и «так будет и на этот раз». Отвечая на вопрос о том, может ли президент дать интервью американскому журналистку Такеру Карлсону, пресс-секретарь сказал: «Подождем — увидим».