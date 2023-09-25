Святенко стала вице-спикером Совфеда

Совет Федерации 25 сентября на первом пленарном заседании осенней сессии принял решение о назначении Инны Святенко на должность заместителя Председателя верхней палаты парламента. Об этом сообщает «Вместе-РФ».

Ранее Святенко возглавляла Комитет Совфеда по социальной политике. Она сменила на посту зампредседателя Совфеда Галину Карелову, которая теперь станет первым заместителем Комитета верхней палаты по федеративному устройству.

Валентина Матвиенко пожелала новому заместителю успехов в работе. «Планку Галина Николаевна задала очень высокую. Трудиться придется много», — сказала она.