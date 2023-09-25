Володин: США и ЕС проиграли войну на истощение против России

США и Евросоюз потерпели поражение в войне на истощение, которую они начали против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Байден, Столтенберг и другие западные чиновники, говоря о конфликте на Украине, стали называть его «войной на истощение», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что есть ряд факторов, говорящих о поражении США и ЕС в данной войне на истощение.

В их числе он назвал нехватку оружия и боеприпасов у стран Запада, провал наступления ВСУ, экономические проблемы и США и Евросоюза.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.