Володин: США и ЕС проиграли войну на истощение против России
США и Евросоюз потерпели поражение в войне на истощение, которую они начали против России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что есть ряд факторов, говорящих о поражении США и ЕС в данной войне на истощение.
В их числе он назвал нехватку оружия и боеприпасов у стран Запада, провал наступления ВСУ, экономические проблемы и США и Евросоюза.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне.
Также немецкий военный аналитик Франц Штефан Гади отметил, что контрнаступление ВСУ скоро закончится из-за истощения.