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Опубликованы ранее неизвестные кадры с Путиным в начале 1990-х

В сети появились ранее неизвестные кадры с президентом России Владимиром Путиным в Финляндии в начале 1990-х годов. Видео с поездки в соседнюю европейскую страну опубликовало издание Yle.

На кадрах Путин одет в белую майку и голубые спортивные штаны Adidas. Он играет в настольный теннис в команде со своим бывшим начальником, экс-мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. В ходе игры Собчак снимает с себя футболку и продолжает играть с голым торсом, в то время как Путин, наоборот, надевает на себя куртку из спортивного комплекта. Мужчины на видео смеются и шутят.

По данным Yle, видео было снято на острове Торсе (южное побережье Финляндии) на вилле компании Thomesto Group, которая в то время вела бизнес в России. Судя по информации издания, видео было снято примерно в 1991 году. Издание отказалось называть источник, который передал ей видео, однако оно проверило и подтвердило подлинность кадров.

Помимо этого, Yle публикует еще одно видео, на котором Путин и двое других мужчин рыбачат. Они плывут на лодке, а потом, подъезжая к берегу, показывают свой улов. Лодкой управлял Пентти Лауконтаус, в то время работавший на руководящих должностях в Thomesto, а рядом с Путиным сидит Собчак. Утверждается, что в поездке также принимала участие бывшая супруга российского президента Людмила.

Издание также публикует третье видео с застолья, в котором принимали участие Путин, Собчак и еще несколько людей. Оператор, снимавший происходящее, шутит, что продаст эти кадры в программу «600 секунд», чтобы россияне видели, как питается петербургский мэр на Западе. У тарелки Путина стоит бокал вина и бутылка пива. Он сидит за столом во все том же спортивном костюме.

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Ранее телеведущая Ксения Собчак, дочь Анатолия Собчака, поделилась своими воспоминаниями из детства и описала свое отношение к Путину. Она рассказала, что ее отец, занимавший тогда пост мэра Северной столицы, уважал и ценил Путина, а также прислушивался к нему, считал одним из «очень доверенных людей». Она помнит, что, когда Путин приезжал, «они куда-то все время уединялись, что-то обсуждали».

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