Лавров назвал условие территориальной целостности Украины
Россия уважает территориальную ценность Украины в рамках выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, где среди прочих пунктов значился внеблоковый статус. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА Новости.
Он напомнил, что Москва признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости. Там было четко прописано, что страна не вступит ни в какие военные альянсы и останется внеблоковой. Именно в этой редакции и при этих условиях Россия согласилась поддерживать территориальную целостность Украины, подчеркнул Лавров.
Министр также упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, где сказано, что страны обязаны уважать территориальную целостность и суверенитет тех государств, чьи правительства проявляют уважение к «принципам самоопределения народов».
«У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ», — заявил министр иностранных дел РФ.