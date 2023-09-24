Лавров назвал условие территориальной целостности Украины

Россия уважает территориальную ценность Украины в рамках выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, где среди прочих пунктов значился внеблоковый статус. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Москва признала суверенитет Украины на основе ее декларации о независимости. Там было четко прописано, что страна не вступит ни в какие военные альянсы и останется внеблоковой. Именно в этой редакции и при этих условиях Россия согласилась поддерживать территориальную целостность Украины, подчеркнул Лавров.

Министр также упомянул Декларацию о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН, где сказано, что страны обязаны уважать территориальную целостность и суверенитет тех государств, чьи правительства проявляют уважение к «принципам самоопределения народов».