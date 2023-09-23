Парламент ЛНР единогласно избрал Пасечника главой республики

Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) на своем пленарном заседании единогласно избрали Леонида Пасечника главой ЛНР, передает корреспондент ТАСС.
За Пасечника проголосовали все 49 депутатов, присутствовавших на заседании парламента. Один из депутатов Народного совета ЛНР делегирован в Совфед.
"Постановляю избрать главой Луганской Народной Республики Пасечника Леонида Ивановича сроком на 5 лет. Постановление вступает в силу со дня его принятия", - зачитал постановление спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
Постановление парламента ЛНР направят президенту РФ Владимиру Путину.
О Пасечнике
Леонид Пасечник родился 15 марта 1970 года в Ворошиловграде в семье кадрового работника милиции. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи им. генерала армии А. Епишева. С 1993 года по декабрь 2013 года проходил службу в органах безопасности. С октября 2014 года по ноябрь 2017 года - министр государственной безопасности ЛНР. С ноября 2017 года - врио главы ЛНР. 11 ноября 2018 года избран на прямых выборах главой республики сроком на пять лет. После вхождения региона в состав РФ Путин назначил Пасечника врио главы республики.
Глава Луганской Народной Республики - высшее должностное лицо Луганской Народной Республики, осуществляет руководство исполнительной властью региона, формирует правительство ЛНР, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти в республике. Согласно конституции, принятой Народным советом (парламентом) ЛНР в декабре прошлого года, глава республики избирается депутатами парламента ЛНР путем тайного голосования сроком на пять лет.