Парламент ЛНР единогласно избрал Пасечника главой республики

О Пасечнике

Леонид Пасечник родился 15 марта 1970 года в Ворошиловграде в семье кадрового работника милиции. Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи им. генерала армии А. Епишева. С 1993 года по декабрь 2013 года проходил службу в органах безопасности. С октября 2014 года по ноябрь 2017 года - министр государственной безопасности ЛНР. С ноября 2017 года - врио главы ЛНР. 11 ноября 2018 года избран на прямых выборах главой республики сроком на пять лет. После вхождения региона в состав РФ Путин назначил Пасечника врио главы республики.