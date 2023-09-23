Пушилина избрали главой ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин избран главой региона. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Народного совета (парламента) региона. Соответствующее постановление зачитал председатель парламента Артем Жога, передает корреспондент ТАСС.

"Разрешите зачитать постановление Народного совета Донецкой Народной Республики об избрании главы Донецкой народной Республики депутатами Народного совета Донецкой Народной Республики. В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21 декабря 2021 года за номером 414-фз "Об общих принципах организации публичной власти субъектов Российской Федерации", статьей 51 Конституции Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики от 28 августа 2023 года "О порядке избрания главы Донецкой народной Республики", Народной совет Донецкой Народной Республики постановляет: избрать главой Донецкой народной Республики Пушилина Дениса Владимировича", - сказал Жога.

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В свою очередь, Денис Пушилин поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что работа будет направлена на улучшение уровня жизни в республике. "Даю слово оправдать ваше доверие и сделать все, чтобы мир и благополучие как можно скорее вернулись в наши дома. <…> Верю, что своим трудом, при поддержке братских регионов Российской Федерации мы сделаем наш край лучше и сильнее", - сказал глава региона.

Об избранном главе региона

Пушилин родился 9 мая 1981 года в Макеевке Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика в составе РФ) в семье рабочих Макеевского металлургического завода. Весной 2014 г. стал одним из лидеров протестного движения русскоязычного населения в Донецкой области. Участвовал в провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой Народной Республики, стал сопредседателем ее временного правительства. С 15 мая по 18 июля 2014 года - председатель президиума Верховного совета ДНР (высшая должность в провозглашенной республике).

В качестве сопредседателя Народного фронта Новороссии занимался первыми гуманитарными поставками из России в Донбасс. Был одним из создателей общественного движения "Донецкая Республика", до октября 2017 года возглавлял его исполнительный комитет. C 9 ноября 2014 года по 11 сентября 2018 года являлся постоянным полномочным представителем ДНР на переговорах трехсторонней Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине в Минске (участники - Украина, Россия и ОБСЕ). В конце 2017 года возглавил Русский центр, созданный в Донецке для "усиления процессов интеграции Донбасса с Российской Федерацией в гуманитарных, социальных и культурных аспектах".