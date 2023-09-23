Лавров: Человечество стоит на развилке
Человечество в очередной раз оказалось на развилке. В общих интересах не допустить скатывания в большой войне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общеполитической дискуссии ГА ООН.
"Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах - не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества", - отметил Лавров.
Он обратил внимание на слова генсека ООН Антониу Гутерриша, который заявил об особой ответственности лидеров за достижение компромисса при проектировании нашего общего будущего ради общего блага".
"Хороший ответ тем, кто делит мир на "демократии" и "автократии" и диктует всем только свои неоколониальные "правила", - заявил Лавров.