Володин выступил за расширение взаимодействия с парламентом Монголии

Парламентам России и Монголии необходимо развивать эффективные формы сотрудничества, чтобы обеспечить новый уровень межпарламентских отношений между странами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию накануне. Основное мероприятие намечено на 25 сентября - в этот день пройдет первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и Монголии.

На встрече с председателем великого государственного Хурала Володин подчеркнул важность выхода на новый уровень взаимодействия парламентов двух стран.

"Мы должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные, конечно, межпарламентский формат", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию отношений с Монголией.

"Мы соседи, огромная граница, конечно, нам надо использовать все форматы для развития сотрудничества", - уверен спикер.

Так, межпарламентская комиссия высокого уровня призвана позволить парламентариям выйти на новый уровень взаимодействия для обсуждения вопросов гармонизации законодательства. Это необходимо, чтобы "через законодательное обеспечение говорить о развитии торговых отношений, решении вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов, энергетики и, конечно, вопросов, связанных с гуманитарной сферой", добавил спикер.

Занданшатар назвал развитие отношений с парламентом РФ приоритетным направлением, также выступил за активизацию сотрудничества.