Володин выступил за расширение взаимодействия с парламентом Монголии
Парламентам России и Монголии необходимо развивать эффективные формы сотрудничества, чтобы обеспечить новый уровень межпарламентских отношений между странами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию накануне. Основное мероприятие намечено на 25 сентября - в этот день пройдет первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и Монголии.
На встрече с председателем великого государственного Хурала Володин подчеркнул важность выхода на новый уровень взаимодействия парламентов двух стран.
"Мы должны развивать самые разные форматы сотрудничества: межрегиональные, приграничные, конечно, межпарламентский формат", - отметил Володин.
Он подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию отношений с Монголией.
"Мы соседи, огромная граница, конечно, нам надо использовать все форматы для развития сотрудничества", - уверен спикер.
Так, межпарламентская комиссия высокого уровня призвана позволить парламентариям выйти на новый уровень взаимодействия для обсуждения вопросов гармонизации законодательства. Это необходимо, чтобы "через законодательное обеспечение говорить о развитии торговых отношений, решении вопросов в сфере транспорта, экономики, финансов, энергетики и, конечно, вопросов, связанных с гуманитарной сферой", добавил спикер.
Занданшатар назвал развитие отношений с парламентом РФ приоритетным направлением, также выступил за активизацию сотрудничества.
Володин также встретился в Улан-Баторе с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В ходе визита члены делегации, кроме того, возложили венок к памятнику маршалу Георгию Жукову.