Рогозину не дадут руководящую должность в Совфеде

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, которого на днях назначили сенатором от Запорожской области, не получит руководящей должности в Совете Федерации, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, Рогозин останется рядовым сенатором.

Пока так [не получит должность], — подтвердил другой собеседник РБК.

Еще один источник агентства уточнил, что с 15 июля 2022 года бывший глава Роскосмоса оставался без работы, и его «было нужно куда-то трудоустроить». Он подчеркнул, что таким образом Рогозин и получил место в Совфеде.

Рогозина назначили сенатором от Запорожской области 23 сентября. Он заявил, что готов защищать интересы региона в Совете Федерации. По словам члена Совфеда от Крыма Сергея Цекова, Рогозин займется проблемами экономики Запорожья и вопросами интеграции нового субъекта РФ в состав страны.

О том, что Рогозин может занять эту должность, СМИ сообщили 17 сентября. Один из источников не исключил, что в дальнейшем Рогозин может «пойти на вырост».