Путин поблагодарил ученых за помощь амурским тиграм

Российский президент Владимир Путин поздравил с Днём тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, посвящённых празднику, поблагодарив учёных, биологов, работников заповедников, которые обеспечивают безопасное проживание популяции амурского тигра в России.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, праздник тигра является одним из наиболее ярких и значимых в культурной жизни Дальнего Востока и всей России.

«Особые слова признательности — учёным, биологам, работникам заповедников, егерям, волонтёрам. Во многом благодаря их подвижничеству успешно... создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул, что благодаря их усилиям среди россиян укрепляется приверженность к бережному отношению к дикой природе.