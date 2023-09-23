Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР

Президиум Верховного совета СССР при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР сослался на несуществующий в природе документ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя специальной рабочей группы, главы комитета по законодательству крымского парламента Сергея Трофимова.

По словам депутата, в своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа не было. В ходе изучения архивов рабочая группа не нашла совместного представления президиумов верховных советов двух республик. Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию, но совместного представления не принималось.

По его словам, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, который в своей основе ссылается на несуществующий акт и решения, принятые вне компетенции президиумов верховных советов двух республик, в нарушение всех конституционных процедур.

Трофимов указал, что при передаче полуострова в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Кроме того, не были соблюдены административно-хозяйственные процедуры и прописаны гарантии прав крымчан.