Лавров обсудил с главой ГА ООН деструктивность давления на страны

Это произошло на полях 78-й сессии ГА ООН . На переговорах шла речь о важности поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества, а также неприемлемости привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы, нацеленных на оказание давления на те или иные страны.

МИД РФ отмечает, что в ходе встречи российский дипломат и председатель выразили необходимость соблюдать закрепленный в Уставе ООН принцип «разделения труда» между ГА и другими главными органами. Лавров выразил надежду, что Фрэнсис будет «придерживаться сбалансированной и равноудаленной линии», учитывать мнение всех государств-членов, «не позволяя известной группе стран использовать площадку одного из уставных органов ООН в своих корыстных геополитических интересах».