"Вот эта идея - поставить все в вину РФ - вызывает колоссальный гнев и возмущение в России... И пока неизвестно, удастся ли Пашиняну "оторвать" Армению от России и перевести ее на Запад. Его могут "скинуть". При этом у тех, кто противостоит Пашиняну, например у бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, есть определенный рейтинг как у экс-глав государства, но их антирейтинг еще больше. Население Армении считает их ответственными за коррупцию, за отсутствие нормального экономического развития, за разорение армии, в результате которого она потерпела мучительное поражение во Второй карабахской войне. Поэтому пока ситуация балансирует. Вроде бы и Кочарян не может свергнуть Пашиняна, и Пашинян вроде бы не очень может "оторвать" Армению от России и перенаправить на Запад. Ситуация в любой момент может качнуться в одну из сторон", — заключил политолог.