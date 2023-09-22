Политолог Марков высказался об ухудшении отношений России и Армении
Причиной ухудшения отношений России и Армении стали действия армянского президента Никола Пашиняна, который, будучи проамериканским политиком, пытается сделать свою страну союзницей Запада. Об этом в разговоре с Рамблером заявил российский политолог Сергей Марков.
Отношения России и Армении сейчас плохие, и они продолжают ухудшаться. Причиной этого стала политика главы Армении Никола Пашиняна, который является созданием фонда Сороса. Он - проамериканский, прозападный политик. И сейчас он реализует план по "отрыву" Армении от России с целью сделать страну союзницей Запада. Пашинян считает "отрыв" Армении от РФ своей главной исторической миссией. И он действует в соответствии с планом, разработанным совместно с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. Этот план был разработан год назад во время визита Пашиняна в Париж.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Вместе с тем специалист отметил, что население Армении является пророссийским.
"Население Армении прекрасно помнит, как Россия спасала армян в различных трудных ситуациях, а также давала им возможность жить в России", — сказал эксперт.
По словам политолога, в настоящее время Пашинян "пытается воспользоваться фрустрацией, которая наблюдается среди армянского населения из-за потери Карабаха".
"Он хочет резко развернуть ситуацию, поэтому организуются обвинения [в адрес РФ]. У них такая логика: армяне должны продолжать получать огромные деньги из российского бюджета, а русские должны воевать, сложить свои головы за интересы Армении в Карабахе. Но с такой логикой категорически не согласно большинство населения России", — сказал он.
Гарантии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не распространяются на территорию Карабаха, добавил собеседник.
"Потому что нет ни одной страны мира, которая признала бы Карабах армянским", — заявил Марков.
Он назвал ситуацию в отношениях Еревана и Москвы "драматической".
"Вот эта идея - поставить все в вину РФ - вызывает колоссальный гнев и возмущение в России... И пока неизвестно, удастся ли Пашиняну "оторвать" Армению от России и перевести ее на Запад. Его могут "скинуть". При этом у тех, кто противостоит Пашиняну, например у бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, есть определенный рейтинг как у экс-глав государства, но их антирейтинг еще больше. Население Армении считает их ответственными за коррупцию, за отсутствие нормального экономического развития, за разорение армии, в результате которого она потерпела мучительное поражение во Второй карабахской войне. Поэтому пока ситуация балансирует. Вроде бы и Кочарян не может свергнуть Пашиняна, и Пашинян вроде бы не очень может "оторвать" Армению от России и перенаправить на Запад. Ситуация в любой момент может качнуться в одну из сторон", — заключил политолог.
Ранее сообщалось, что в Ереване начались столкновения с полицией и задержания протестующих у здания парламента. Граждане Армении, выступающие против премьер-министра страны Никола Пашиняна в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, собрались у здания кабинета министров в центре Еревана, где в настоящее время проходит заседание правительства. По данным ТАСС, речь идет о нескольких сотнях человек.