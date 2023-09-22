Отработавшие на сентябрьских выборах общественники будут контролировать выборы в марте

Общественные штабы по наблюдению за выборами, которые отработали в Единый день голосования (ЕДГ-2023), состоявшийся в сентябре в 85 регионах страны, продолжат работу в ходе президентских выборов, запланированных на март 2024 года. Об этом сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Эксперты НОМ отмечают, что в ЕДГ-2023 общественники справились со своей главной задачей и провели повсеместный контроль на выборах.

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Отмечается, что на Ямале контроль за выборами проводили порядка 500 человек, более 200 из них рассказывали о ходе голосования на своих страницах в соцсетях.

По словам председателя Общественной палаты ЯНАО Дмитрия Заякина, эти показатели — рекордные для региона.

«Подготовку к выборам мы начали задолго до старта избирательной кампании. В качестве общественных наблюдателей обучили более 500 человек, все они посменно находились на избирательных участках. По качеству их подготовки Ямал вошел в тройку регионов-лидеров», — отметил Заякин.

Он подчеркнул, что при проведении выборов не зафиксировано ни одного серьезного нарушения, добавив, что «горячая линия» штаба «была совсем не горячей» — обращений было немного, а жалоб — не поступало вовсе.

Выборы в Карачаево-Черкесской Республике прошли в атмосфере национального колорита и праздника: на участках звучала фольклорная музыка, избиратели голосовали в национальных костюмах, а после самой процедуры проводились народные гуляния. Этим, как считают эксперты НОМ, и объясняется самая высокая явка на выборах губернатора региона – 70,05%.

В Саратовской области мониторинг избирательных кампаний проводили преподаватели ведущих вузов региона, представители общественных организаций и СМИ.

«В дни голосования члены штаба консультировали общественных наблюдателей по юридическим вопросам, давали правовую оценку всем сигналам, в муниципальные образования выезжали мобильные группы. Только 3 жалобы нашли свое подтверждение, но при этом нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан, не установлено», — сообщил руководитель регионального общественного штаба Борис Шинчук.