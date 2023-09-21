Путин пошутил над Грефом, который попросил денег

Президент РФ Владимир Путин пообещал главе Сбера Герману Грефу помочь федеральными деньгами в строительстве кампусов для школ программирования "Школа 21", но шутливо пристыдил банкира за такие просьбы.

Проводя экскурсию по новгородскому филиалу школы, который начал работать в сентябре, Греф рассказал главе государства, что сейчас по открытию аналогичных учебных заведений работа ведется с 16 регионами.

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"И 28 заявок от регионов на открытие", - добавил глава Сбера.

При этом Греф всячески подчеркивал, что "проект очень бюджетный".

"Все оборудование здесь на сегодня производится Сбером", - рассказывал Греф, мимоходом заметив, что мониторы Phillips, которые Путин мог видеть на столах, это остатки со складов, а так - и сервера, и мониторы - все свое, что позволило сильно уменьшить смету.

"В общем, это не дорого. Здесь меньше 2 тыс. кв. м. Самая большая школа у нас в Москве на 3 тыс. инженеров, там всего-навсего 4,5 тыс. кв. м", - добавил он.

"В среднем срок обучения три года. Ребята, которые заканчивают обучение, получают высочайшую квалификацию. Конечно, это дает новую жизнь регионам", - объяснял глава Сбера социальную значимость своего детища.

После такой презентации Греф несколько замялся, но все же обратился к Путину.

"Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать…", - сказал он, сразу оговорившись, что уже согласовал свою просьбу с администрацией президента и обсудил ее с помощником Путина Максимом Орешкиным. "Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство", - наконец прямо попросил он.

"Хорошо. Сколько?" - спросил Путин.

Его диалог с Грефом прервал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который сообщил, что в случае с его регионом из местного бюджета было потрачено 300 млн рублей, и еще столько же вложил Сбер.

"На все школы, которые сегодня есть в стране, в течение трех лет, если бы там 3-4 млрд рублей было выделено, было бы достаточно. Одна школа - это несколько сот миллионов как правило", - подтвердил Греф. "Если вы выделите миллиард в год, будет здорово", - уточнил глава Сбера.

"Хорошо, вытащил прямо клещами", - улыбнувшись заметил Путин.

А затем обратившись к собравшимся шутливо произнес:

"Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый и просит миллиард. Просто почему он не называл сумму? Ему стыдно".

Словно бы защищаясь, Греф поспешил оправдаться.

"Мы огромные деньги в это инвестировали", - сказал он. "Я знаю, но лишний миллиард не помешает из федерального бюджета. Ладно, хорошо, Герман Оскарович", - пообещал федеральную помощь Путин.

На память о посещении центра

Заручившись поддержкой проекта "Школа 21", Греф не стал сопровождать президента во время всей экскурсии.

"В командировку", - отпросился руководитель Сбера у Путина.

"Конечно", - отпустил его глава государства.

Некоторые ученики центра воспользовались возможностью и попросили разрешения сфотографироваться с Путиным. Президент согласился, уточнив, что для одного из снимков позирует специально для бабушки девушки из Тульской области.

На память о посещении центра глава государства оставил запись на одной из его стеклянных перегородок.