Путин проводит заседание президиума Госсовета по рынку труда

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Великий Новгород начал заседание президиума Госсовета по вопросу о развитии рынка труда.

Как отмечается в материалах Кремля, с основными докладами выступят председатель комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андней Никитин и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

На заседании будет обсуждаться обеспечение рынка труда востребованными специалистами, структурная перестройка системы профессиональной подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации работников согласно реальным потребностям работодателей, создание дополнительной мотивации граждан к получению рабочих профессий и их популяризации и другие вопросы.