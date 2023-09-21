Песков: Россия выступает гарантом мира между Арменией и Азербайджаном

«Речь идет все-таки о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном. Поэтому непосредственно Россия не может принимать участия [в его проработке]. Но поскольку база для выхода на этот договор была создана трехсторонними документами 2021—2022 годов, то, конечно, определенная роль РФ здесь есть. Она должна быть, потому что так или иначе все равно РФ выступает гарантом», — пояснил Песков.