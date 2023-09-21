Посольство РФ назвало провокационной речь президента Южной Кореи в ООН
В частности, Юн Сок Ёль заявил, что его страна посчитает "прямой провокацией" и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии
Российская сторона считает высказывания с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН президента Республики Корея Юн Сок Ёля о военном сотрудничестве РФ и КНДР безосновательными, провокационными и конфронтационными. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале посольства РФ в Сеуле.
"Не может не вызывать глубокого сожаления, что глава Республики Корея в ходе своего выступления в рамках сегмента высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации 20 сентября присоединился к инициированной Вашингтоном и подхваченной американскими и южнокорейскими СМИ пропагандисткой кампании, направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества", - сказано в заявлении посольства.
"Расцениваем подобные спекулятивные и безосновательные заявления, выдержанные в "лучших" традициях "мегафонной" дипломатии и методов пресловутой фальшивой "пробирки" бывшего американского госсекретаря США Колина Пауэлла, как провокационные и конфронтационные, идущие в русле развязанной коллективным Западом во главе с США агрессивной гибридной войны против нашей страны", - добавили российские дипломаты.
В ходе выступления в ООН Юн Сок Ёль, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает "прямой провокацией" и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии.