Посольство РФ назвало провокационной речь президента Южной Кореи в ООН

"Не может не вызывать глубокого сожаления, что глава Республики Корея в ходе своего выступления в рамках сегмента высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации 20 сентября присоединился к инициированной Вашингтоном и подхваченной американскими и южнокорейскими СМИ пропагандисткой кампании, направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества", - сказано в заявлении посольства.



"Расцениваем подобные спекулятивные и безосновательные заявления, выдержанные в "лучших" традициях "мегафонной" дипломатии и методов пресловутой фальшивой "пробирки" бывшего американского госсекретаря США Колина Пауэлла, как провокационные и конфронтационные, идущие в русле развязанной коллективным Западом во главе с США агрессивной гибридной войны против нашей страны", - добавили российские дипломаты.