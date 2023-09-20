В Думу внесли законопроект о высылке мигрантов за нарушения КоАП

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева внесли в Думу законопроект, обязующий выдворять мигрантов за нарушение некоторых статей административного кодекса (КоАП). Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Если документ примут, иностранцам и лицам без гражданства будет грозить высылка за нарушение режима госграницы, нарушение режима в приграничных КПП, за незаконную работу, нарушение иммиграционных правил, несоблюдение ограничений на некоторые виды деятельности, а также за нарушение срока обращения за выдачей патента.

Пока за нарушение этих административных статей предусмотрен штраф с возможным выдворением.

Авторы законопроекта сослались на данные МВД, согласно которым преступность среди мигрантов за последние три года выросла на 25 процентов. Они отметили, что это «создает дополнительное давление на общество». Также депутаты заявили об «участии мигрантов в теневой экономике страны».

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее сообщил, что в 2022 году количество депортированных из России мигрантов выросло более чем в 2,5 раза, а летом 2023-го ФСБ и полиция пресекли канал легализации иностранцев через изготовление поддельных документов.