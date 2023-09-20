Новые регионы России включат в границы Южного военного округа (ЮВО). Это следует из проекта указа, передает ТАСС.

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Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области включат в состав военного округа с 1 марта 2024 года.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы на этих территорияъ прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.