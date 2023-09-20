В Госдуме призвали вернуться к достигнутым договоренностям по Карабаху

В Госдуме призывают стороны конфликта вернуться на переговорный трек и к достигнутым договоренностям по Нагорному Карабаху. Об этом заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.

© Российская Газета

Он напомнил, что с 2020 года действовали трехсторонние договоренности между Россией, Азербайджаном и Арменией по урегулированию карабахского вопроса.

Видео дня

"Однако армянская сторона в ходе встреч, прежде всего, в Праге под эгидой Европейского Союза, в одностороннем порядке стала отказываться от этих договоренностей и по существу сама приняла решение о том, что Карабах является частью Азербайджана", - отметил парламентарий, которого цитирует пресс-служба "Единой России".

Никонов подчеркнул, что основной посыл России заключается в том, что военное решение - это худшее, что может быть.

По его оценке, на данный момент возможность вернуться обратно в переговоры и договорное поле по Нагорному Карабаху еще существует.

"Ясно, что в этих условиях мы призываем все стороны вернуться на переговорный трек и к тем договоренностям, которые были достигнуты с участием РФ, - заявил Никонов. - Это единственный путь к миру и безопасности тех людей, которые там живут".

Он добавил, что со своей стороны Россия делает все, чтобы обеспечить эту безопасность.

"Наши миротворцы уже предпринимают большие усилия, чтобы избежать гуманитарной катастрофы", - отметил первый зампред профильного комитета.

В заключение Никонов высказал мнение, что винить в сложившейся ситуации можно руководство Армении, которое признало суверенитет Азербайджана над Карабахом под давлением Европейского Союза.

"И претензии, с которыми сегодня обращаются к России, абсолютно беспочвенны и не оправданы", - резюмировал он.