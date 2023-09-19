Республика Корея вызвала посла РФ

"Первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин вызвал 19 сентября в здание министерства посла РФ в Сеуле Андрея Кулика. Он передал позицию нашего правительства в связи с обсуждением вопросов военного сотрудничества и торговли оружием между Россией и Северной Кореей во время визита председателя [государственных дел] Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Он настоятельно призвал Россию соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить движение в сторону военного сотрудничества с Северной Кореей", - информировали в ведомстве.