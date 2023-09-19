Володин представил новых депутатов Госдумы
На первом в осенней сессии Госдумы заседании 19 сентября спикер палаты Вячеслав Володин представил депутатам новых коллег и пожелал им успехов в работе.
«В работе Госдумы принимают участие депутаты Госдумы VIII созыва, избранные по одномандатным избирательным округам», — сказал Володин, обращаясь к коллегам.
Дмитрий Аверов был избран по одномандатному округу в Липецкой области, Сергей Еремин — в Красноярском крае, Солтан Узденов — в Карачаево-Черкесии, Юрий Нестеренко — в Республике Крым. Они победили на прошедших довыборах в Госдуму в сентябре.
«Давайте всех поздравим, пожелаем успешной работы. Коллеги, рады за вас», — сказал Володин.
Депутаты поддержали поздравления аплодисментами.
В этом году в единый день голосования 10 сентября выборы прошли в 85 субъектах Федерации. В 21 регионе избрали глав субъектов, в том числе мэра Москвы. Жители 20 регионов сформировали местные парламенты, в 16 регионах избрали депутатов муниципальных советов. Также прошли довыборы в Госдуму в четырех одномандатных округах.