Володин представил новых депутатов Госдумы

На первом в осенней сессии Госдумы заседании 19 сентября спикер палаты Вячеслав Володин представил депутатам новых коллег и пожелал им успехов в работе.

«В работе Госдумы принимают участие депутаты Госдумы VIII созыва, избранные по одномандатным избирательным округам», — сказал Володин, обращаясь к коллегам.

Дмитрий Аверов был избран по одномандатному округу в Липецкой области, Сергей Еремин — в Красноярском крае, Солтан Узденов — в Карачаево-Черкесии, Юрий Нестеренко — в Республике Крым. Они победили на прошедших довыборах в Госдуму в сентябре.

«Давайте всех поздравим, пожелаем успешной работы. Коллеги, рады за вас», — сказал Володин.

Депутаты поддержали поздравления аплодисментами.