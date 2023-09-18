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Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором от Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил сенатором Совета Федерации от столицы Владимира Кожина. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором от Москвы
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«В соответствии с федеральным законом от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ» наделить полномочиями сенатора РФ – представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы», – говорится в указе.

Владимир Кожин является сенатором Совета Федерации от Москвы с 2018 года.