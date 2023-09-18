Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором от Москвы

«В соответствии с федеральным законом от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ» наделить полномочиями сенатора РФ – представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы», – говорится в указе.