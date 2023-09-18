Лавров возглавил попечительский совет фонда "Русский мир"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении состава попечительского совета фонда "Русский мир", его возглавил министр иностранных дел России Сергей Лавров . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее председателем фонда был заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, который не вошел в обновленный состав. Как следует из документа, других кадровых изменений в попечительском совете фонда нет. В его составе останутся министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова.