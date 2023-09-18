Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

В ведомстве отметили, что РФ была членом совета на протяжении 30 лет и все это время он являлся «полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере и устойчивому социально-экономическому развитию». Однако по вине западных участников СБЕР его деятельность с марта 2022 года была фактически парализована, добавили в МИД РФ.

В МИД подчеркнули, что соответствующе послание было направлено министерствам иностранных дел стран-членов совета, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и в Международный Баренцев секретариат в Киркенесе. Напомним, что СБЕР был учрежден 11 января 1993 года. Инициаторами являлись Россия и Норвегия. Помимо них в организацию также вошли еще 13 стран, в том числе Великобритания, США, Германия, Япония, и Комиссия Европейских сообществ. Главной целью совета было развитие устойчивого мира, двустороннее и многостороннее сотрудничество в области экономики, торговли, науки, техники, окружающей среды, инфраструктуры, образования, культурных обменов, туризма и реализация проектов, направленных на улучшение положения коренного населения Севера. При этом в марте 2022 года СБЕР прекратил сотрудничество с РФ из-за «нарушения принципов и целей организации».