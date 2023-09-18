Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

"По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий, - указали в дипведомстве. - В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР".