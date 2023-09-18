Избирком выдал удостоверения депутатам Народного совета ЛНР первого созыва

"Постановлением избирательной комиссии Луганской Народной Республики после определения результатов выборов в 2023 году было утверждено, что все 50 кандидатов в депутаты Народного совета стали закономерно депутатами, и сегодня мы переходим к торжественной процедуре вручения удостоверений депутата Народного совета Луганской Народной Республики первого созыва. Это важное событие, так как в первый раз вы стали депутатами Народного совета Луганской Народной Республики уже в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказала Сумская.