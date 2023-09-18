«Талибан»* приедет в Россию

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) примут участие в заседании московского формата, которое будет проходить 29 сентября в Казани и посвящено урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, его цитирует ТАСС.