В Кремле ответили на слова Шольца об условиях переговоров по Украине

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об условиях переговоров между Россией и Украиной всего лишь размышления, которые говорят о том, что в Берлине вряд ли понимают реальное положение дел. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вывод российских войск с территории Украины является главным условием для начала мирных переговоров.

При этом он подчеркнул, что требовать от Украины самой начать переговоры о мире – «цинично», так как на ее территории «танки другой страны».

«Это не требования Шольца, это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге», - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Москвы к заявлениям немецкого лидера.

При этом канцлер Германии ранее отметил, что пока никто не может назвать точные сроки окончания украинского кризиса. Вместе с тем, добавил он, Киев может быть уверен в поддержке ФРГ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала спецоперации западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали масштабные поставки вооружений Киеву.