Появилось фото из поездки Медведева в ДНР

РИА Новости опубликовало фото Дмитрия Медведева во время поездки в ДНР. До этого сообщалось, что зампред Совбеза РФ побывал на линии боевого соприкосновения. На опубликованных фото видно, как Медведев награждает бойцов, цепляя на их одежду боевые награды и пожимая руку.