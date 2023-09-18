Сенатор от Крыма нелестно охарактеризовал Шольца

Канцлера Германии Олафа Шольца охарактеризовали как крайне неблагодарного человека, чьи оценки по ситуации на Украине лишены объективности. Такую характеристику ему дал сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Ранее Олаф Шольц заявил, что вывод войск РФ с территории Украины — главное условие начала мирных переговоров.

«Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии», — считает Цеков.

Он пояснил, что «Россия объединила Германию», долгое время экспортировала в страну энергоносители, а ФРГ в ответ активно участвовала в формировании НАТО и расширении альянса на восток, «угрожая РФ».

Сенатор выразил мнение, что Шольц в своих речах о России руководствуется необъяснимой неприязнью, а также показывает себя недальновидным политиком.