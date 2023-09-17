Пашинян прокомментировал вручение ноты протеста послу Армении в МИД РФ

Вручение ноты протеста послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну из-за «серии недружественных шагов» является рабочим процессом. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

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Пашинян сказал, что исходит из высказываний президента Российской Федерации.

«Президент России [Владимир Путин] заявил, что проблем с Арменией и премьер-министром Армении нет», - сказал армянский президент.

По его словам, всё остальное – «рабочие процессы».

Посла Армении Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД России 8 сентября из-за «серии недружественных шагов» со стороны Еревана.

В числе таких шагов были названы процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), поездка в Киев супруги армянского премьера с гуманитарной помощью киевскому режиму, а также проведение на армянской территории военных учений с участием США.

Кроме того, Арутюняну передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес МИД РФ.

Отдельно до посла довели «озабоченность задержанием в Армении блогера Микаэля Бадаляна и журналиста радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна.