Пашинян прокомментировал вручение ноты протеста послу Армении в МИД РФ
Вручение ноты протеста послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну из-за «серии недружественных шагов» является рабочим процессом. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.
Пашинян сказал, что исходит из высказываний президента Российской Федерации.
«Президент России [Владимир Путин] заявил, что проблем с Арменией и премьер-министром Армении нет», - сказал армянский президент.
По его словам, всё остальное – «рабочие процессы».
Посла Армении Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД России 8 сентября из-за «серии недружественных шагов» со стороны Еревана.
В числе таких шагов были названы процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), поездка в Киев супруги армянского премьера с гуманитарной помощью киевскому режиму, а также проведение на армянской территории военных учений с участием США.
Кроме того, Арутюняну передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес МИД РФ.
Отдельно до посла довели «озабоченность задержанием в Армении блогера Микаэля Бадаляна и журналиста радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
Одновременно в МИД РФ заявили, что твердо исходят из того, что Россия и Армения остаются союзниками.