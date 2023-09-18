Песков сообщил, что Путин выступит на инаугурации Собянина

Глава государства традиционно посещает инаугурацию мэра Москвы - все такие церемонии за последние 20 лет проходили при участии президента. Путин лично присутствовал на них в 2003 и 2007 годах, когда пост градоначальника сохранял Юрий Лужков (был мэром в 1992-2010 годах), а также в 2013 и 2018 годах, когда руководителем столицы был переизбран Сергей Собянин. В 2010 году, при вступлении Собянина на первый срок, на инаугурации присутствовал Дмитрий Медведев, который тогда был президентом РФ.