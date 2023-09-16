Лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом сообщило Минприроды в своем Telegram-канале.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых глава Северной Кореи подъезжает к театру и заходит в его центральную ложу.

По информации ведомства, среди зрителей постановки также присутствуют председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее стало известно, что в ходе визита во Владивосток Ким Чен Ына угостили ухой и палтусом на груше. Также ему подали авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка. Кроме того, в качестве горячего блюда он мог выбрать филе миньон в авторском соусе.